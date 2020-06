Vale Mado e Nobili: le strade si separano

VALENZA - Fabio Nobili non sarà l'allenatore della Valenzana Mado nella stagione 2020-2021. Non è infatti stato raggiunto l'accordo per rinnovare l'intesa tra il sodalizio l'orafo e l'allenatore alessandrino, protagonista di un buon campionato alla guida della formazione rossoblu prima che la stagione venisse interrotta per l'emergenza Covid.

"A Valenza sono stato benissimo - sottolinea Nobili - e non posso che ringraziare il patron Carlo Frascarolo e la società intera per questa avventura vissuta insieme. In classifica abbiamo chiuso settimi, una posizione superiore all'obiettivo iniziale di una salvezza tranquilla". Troppo presto fare previsioni per il futuro, nei prossimi giorni potrebbero esserci novità sia per quanto riguarda la Valenzana, sia per quanto riguarda Nobili, che a questo punto torna a tutti gli effetti sul mercato allenatori.