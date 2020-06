Siena penalizzato, Alessandria al 5° posto

ALESSANDRIA - I Grigi guadagnano una posizione: adesso sono quinti, per effetto della penalizzazione del Siena, a cui è stato tolto un punto per irregolarità nel pagamento di stipendi di gennaio e febbraio, per le quali i toscani erano stati deferiti.

Sanzione più lieve di quella prevista (al Catania ne sono stati tolti 2), che fa scendere i bianconeri a 39 punti. Di fatto si invertono le posizioni con l'Alessandria e, anche, gli avversari: da quinta, la squadra di Gregucci troverà la decima, in questo momento la Juventus U23, il 1° luglio al Moccagatta, con qualificazione al secondo turno anche in caso di pareggio, senza supplementari, per effetto del miglior piazzamento finale. Se, però, i bianconeri conquisteranno, il 27, la Coppa Italia, a spese della Ternana, allora la rivale sarà la Pro Patria, che ha rinunciato e, quindi, Alessandria direttamente al 2° turno di girone, il 5 luglio.

Il Siena, invece, anche se punito ci guadagna, perché da sesta, trova l'Arezzo, rinunciatario, e si qualifica senza giocare.

Sicuramente in campo Novara - Albinoleffe, con gli azzurri meglio piazzati dei bergamaschi.

Nel secondo turno entrerebbe in gioco la quarta di girone, il Pontedera, altra formazione che, però, ha detto 'no': strada spianata per la fase nazionale per quella, fra le tre vincenti del primo turno, che in campionato aveva la classifica peggiore, mentre sarà scontro secco tra le due vincenti con una graduatoria migliore in base all'algoritmo.