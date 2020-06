A26: casello di Ovada chiuso in entrata e uscita

OVADA - Sarà chiuso dalle 8.00 di lunedì 22 giugno alla mezzanotte di martedì 23 giugno il casello di Ovada. La decisione, in direzione Gravellona Toce, è stata presa in conseguenza dei lavori da effettuare nel tratto autostradale. Dalle ore 22.00 di martedì 23 alle ore 06.00 del giorno seguente, ad essere interessato dai lavori sarà il tratto Voltri-Ovada al km 0 direzione Gravellona Toce. Il tratto tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verrà chiuso al traffico anche dalla mezzanotte alle 4 del mattino di domenica 28 giugno per il transito di un trasporto eccezionale. Dalle ore 22.00 di mercoledì 24 giugno alle ore 06.00 del giorno seguente, chiuso il tratto Ovada-Voltri al km 29.9 direzione Genova Voltri, tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova Ventimiglia, sempre causa lavori.