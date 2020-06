Sette giorni al debutto. Ma l'orario ancora non c'è

ALESSANDRIA - Adesso si sa tutto del debutto dei Grigi nei playoff: il giorno, domenica 5 luglio, e l'avversaria, il Siena. Manca solo l'orario, che non è stato ancora ufficializzato: probabile che la Lega Pro lo faccia dopo il primo turno, che si giocherà martedì 30, per tutte le gare fischio d'inizio alle 20.30, unica eccezione Padova - Sambenedettese, diretta su RaiSport, che inizierà alle 20.45. Nel girone A si gioca solo Novara - Albinoleffe e chi vince va direttamente alla fase nazionale, perché il 5 dovrebbe affrontare il Pontedera, che ha rinunciato.

Grigi oggi in campo al Moccagatta: allenamento terminato da poco, i sette giorni in più a disposizione permettono ad Angelo Gregucci di aggiungere lavoro tecnico e tattico, di insistere sui concetti di calcio che vuole dalla sua squadra, di migliorare anche la tenuta atletica. Perché la velocità espressa dalla Juventus Under 23 nella finale di Coppa Italia può essere un segnale di come potranno essere le avversarie dopo un mese di preparazione.

In casa Siena proclami di grande sicurezza. "Possiamo battere tutti", ma domenica prossima saranno i Grigi ad avere due risultati su tre a disposizione.