Rsa Madonna del Pozzo: il prefetto incontra sindaco, Regione e Asl

ALESSANDRIA - D’intesa fra il prefetto Iginio Olita e il sindaco di San Salvatore Monferrato, Enrico Beccaria, è stata indetta per questo pomeriggio, in modalità di videoconferenza, una riunione operativa con la Regione Piemonte, l’Asl Al e le autorità competenti finalizzata ad affrontare e risolvere la situazione venutasi a creare presso la residenza per anziani Rsa Madonna del Pozzo di San Salvatore Monferrato, dove nel corso degli ultimi giorni si è sviluppato un focolaio di Covid 19 che ha coinvolto ospiti e operatori della struttura.

L’evento è in continua evoluzione e pertanto la riunione, con la partecipazione del comando provinciale dei Carabinieri, della Provincia e della stessa Rsa, è finalizzata all’adozione, da parte della Regione e con il supporto dell’Asl, di tutte le misure necessarie per contenere ed estinguere il focolaio, con il fine di tutelare la salute e la sicurezza dei presenti nella Casa di Riposo e di tutta la popolazione interessata.