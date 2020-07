Giana e Pianese in D, Novara ai playoff nazionali

ALESSANDRIA - Pianese e Giana Erminio salutano la serie C: la matricola esce di scena dopo un 3-3 che tiene tra i professionisti la Pergolettese (0-0) all'andata, favorita dal miglior piazzamento. Rocambolesca l'altra sfida: dopo l'1-0 all'andata per l'Olbia, Giana avanti di un gol e con due uomini in più. Invece, allo scadere, Ogunseye pareggia. Annullata, subito dopo, la rete del 2-1 dei padroni di casa per fuorigioco. Non è bastato, questa volta, il ritorno in panchina di Cesare Albé.

Nell'unica gara di playoff è 0-0 tra Novara e Albinoleffe: meglio gli ospiti nel primo tempo, più gli azzurri nella ripresa. Per loro qualificazione direttamente alla fase nazionale, perché da peggio piazzata nel girone affronterebbero la quarta, ma il Pontedera ha rinunciato.

Nel girone B salve Imolese e Fano: non ce la fanno l'Arzignano dell'ex grigio Colombo e il Ravenna, dove il ko nella prima gara era stato fatale a Luciano Foschi. Un solo playoff, 0-0 tra Padova e Sambenedettese, passano i veneti.

Nel C salve Picerno e Sicula Leonzio, retrocedono Rende e Bisceglie. Nei playoff avanti Catanzaro (0-0 con il Teramo) e Catania (3-2 sulla Virtus Francavilla), domani Ternana - Avellino.

In attesa di conoscere l'orario della sfida di domenica con il Siena, i Grigi oggi pomeriggio si sono allenati a Centogrigio.