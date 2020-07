Cabina di derivazione in fiamme. Black out a Casale

CASALE - Incendio in una importante cabina di derivazione della corrente elettrica in via della Fornace (angolo corso Indipendenza) a Casale. Le fiamme, in un locale situato sotto la sede stradale, hanno provocato un importante black out in diversi quartieri della città. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.

I Pompieri stanno accompagnando gli abitanti del condominio attiguo fuori dall'edificio. La situazione sembra tuttavia sotto controllo. Non si registrano feriti.

Aggiornamento ore 18.35: le fiamme sono state definitivamente domate, il black out sembra persistere solo nella zona dell'incendio mentre l'erogazione di corrente elettrica è tornata alla normalità nel resto della città.

Aggiornamento ore 19: sul posto anche i tecnici dell'Enel per riparare il guasto.