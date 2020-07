Una Casale che viva ancora di più il Po, con anche una panchina gigante

CASALE - Per spiegare la sua idea per Casale il consigliere comunale di Ritrovare Casale Alessandro Abbate ha fatto realizzare un video. Nel filmato di circa due minuti, realizzato con il supporto logistico degli Amici del Po, il giovane esponente della lista civica che aveva come candidato sindaco alle ultime amministrative Giorgio Demezzi immagina un imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci sempre più vivo, un luogo di svago e di relax immerso nel verde con una big bench in riva al fiume...