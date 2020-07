Abitazione in fiamme, muore ex ferroviere 58enne

ALICE BEL COLLE - Stamani il centro di Alice Bel Colle è stato svegliato dalle sirene dei Vigili del fuoco. Intorno alle 8.30, in via Crosa, l’abitazione di Piercarlo Levo, ha preso fuoco al piano superiore. Ad avvertire i pompieri pare sia stata la vicina allertata da grida di aiuto e poi dal fumo e dalle fiamme che erano visibili dalle finestre. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e un’ambulanza. Purtroppo già all’arrivo dei primi soccorsi non si udiva più la voce del proprietario e, una volta raggiunto l’uomo, dopo un lavoro coordinato delle forze in campo, non si è potuto far altro che attestarne la morte.

«Era impossibile accedere nell’appartamento – racconta un passante – fiamme e fumo impedivano qualsiasi tentativo di accesso alla casa». Sulle cause dell’incendio stanno indagando le autorità. Si vocifera di un mozzicone di sigaretta dimenticato acceso o di un corto circuito, ma sarà tutto da verificare. L’uomo, celibe, senza figli, ex ferroviere in pensione, è morto all’età di 58 anni.