Echos 2020: otto i concerti in provincia

ALESSANDRIA - Otto concerti - sei in presenza del pubblico e due in streaming - che toccano altrettante incantevoli località della provincia di Alessandria. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con ‘Echos. I luoghi e la musica’, rassegna musicale che trasforma chiese, chiostri, castelli del territorio in palcoscenici aperti alle sorprese e alla magia. Organizzata dall’associazione musicale Onda Sonora con la direzione artistica di Sergio Marchegiani, pianista e docente del conservatorio Vivaldi di Alessandria, la rassegna prenderà il via il 24 luglio (ore 21.30) dalla torre civica medievale di Masio con il virtuoso della fisarmonica Gianluca Campi.

Omaggio a Beethoven

Sabato 25 (alle 18) nel parco di villa Claudia a Morbello protagonisti i componenti dei Vienna Simphony Virtuosi. Il giorno dopo, il festival si sposta al castello di Piovera (ore 18.30) con il duo italo-svizzero Des Alpes e un concerto interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, nell’anno in cui ricorre il 250° dalla nascita.

Gli eventi aperti al pubblico riprendono il 5 settembre a Casale Monferrato (ore 17.30 nell’ex convento di Santa Croce) con il ritorno del pianista Olaf John Laneri. Il 6 settembre (ore 17.30) a Fubine Monferrato si prosegue con il Milano Saxophone Quartet. Concerto conclusivo l’11 settembre a Sale (ore 21, nella chiesa di Santa Maria e San Siro) con il pianista Marco Ciampi.

In video

Sono due i concerti che verranno trasmessi in streaming sui canali social di Echos 2020. La pinacoteca dei Cappuccini di Voltaggio farà incornicerà in modo splendido il concerto di Claude Hauri (4 settembre), mentre il violoncellista Giuseppe Carabellese si esibirà negli affascinanti spazi dell’abbazia cistercense di Rivalta Scrivia (12 settembre).

I concerti sono tutti a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria del posto. Info: cell. 348 7161557 e info@festivalechos.it.