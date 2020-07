Madonna del Pozzo: tutti negativi gli ultimi tamponi

SAN SALVATORE - Dall'Oda arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione della Rsa Madonna del Pozzo di San Salvatore, dove il 15 di giugno è stato riscontrato un focolaio di Covid.

Ma ora qual è la situazione? A ragguagliare il direttore generale Massimiliano Vacchina «A distanza di 23 giorni i risultati dei tamponi a tutti gli Ospiti e a tutto il personale effettuati lunedì scorso hanno dato, per tutti, esito negativo. Questo grande risultato non deve assolutamente portarci ad abbassare la guardia ma certamente è la riprova del lavoro svolto con grande professionalità in questo delicato periodo. Le condizioni di salute dei 12 ospiti ricoverati alla Salus sono notevolmente migliorate tanto che per alcuni di loro è già cominciato il conto alla rovescia; sabato 4 luglio il primo rientro alla Madonna del Pozzo di un ospite guarito e per altri di loro il primo tampone di controllo ha dato esito negativo. Purtroppo però 2 di loro non ce l’hanno fatta e si uniscono a 4 ricoverati in ospedale che ci anno lasciato. 21 in totale i risultati positivi al focolaio da Covid 19 su 54 ospiti. Personale contagiato: 11 tra oss e infermieri professionali su una equipe composta da 38 dipendenti. Desideriamo rivolgere un particolare pensiero agli Ospiti che purtroppo non ce l‘hanno fatta, ai loro famigliari e a tutti coloro che ancora stanno combattendo la battaglia in vista della completa guarigione» concludono dall'Oda.