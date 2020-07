Casale, il futuro può colorarsi di granata

CASALE - Un po' di nerostellato è rimasto nel cuore di Davide Vagnati, da poche settimane nuovo responsabile dell'area tecnica del Torino. A Casale ha giocato e con Giuseppino Coppo è rimasto in buoni rapporti: quando ha ricevuto la sua chiamata, lo ha convocato in sede per discutere della proposta di collaborazione che la società casalese gli ha sottoposto.

Alla riunione hanno partecipato anche Massimo Bava, che da ds della prima squadra è tornato al settore giovanile, e Giovanni Fasce, ds del club monferrino.

"Se il Toro decidesse di allestire una seconda squadra, come ha fatto la Juve, noi siamo anche disponibili a mettere a disposizione il 'Palli' - spiega patron Lino Gaffeo - Nell'incontro a Torino sono stati affrontati molti argomenti, anche per i giovani". Pure sul capitolo allenatore c'è stato uno scambio di valutazioni.

Ulteriori sviluppi nei prossimi giorni: nel frattempo Fasce incontrerà alcuni giocatori che potrebbero fermarsi a Casale, come Cintoi, Poesio e Coccolo.