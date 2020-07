Il parà in volo con il Tricolore

NOVI LIGURE - Molta gente, in gran parte proveniente da fuori città, oggi pomeriggio all’aeroporto ‘Mossi’ di Novi Ligure. dove ha ripreso le sue attività la scuola di paracadutismo dell’Anpdi, seppure in forma ridotta per rispettare le prevenzioni sanitarie atte ad evitare il contagio dal virus ‘Covid 19’.

Un momento altamente spettacolare lo ha offerto il tenente colonnello Paolo Filippini, che si è lanciato sulla pista con la bandiera italiana di 1600 metri quadrati. Uno scrosciante applauso ha salutato l’atterraggio dopo alcuni minuti di volteggio, visibile anche dal centro città. Presente pure il sindaco Gian Paolo Cabella.

Nell’occasione i responsabili dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia hanno confermato di essere costretti a rimandare l'inaugurazione della scuola al prossimo anno anche se l’attività è ripresa, seppure in forma ridotta.