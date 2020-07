La signora del giro del mondo in bici

VIGNALE MONFERRATO - Una domenica tutta in provincia di Alessandria, con pedalata per 160 km, per Paola Gianotti, nota per avere compiuto il giro del mondo in bicicletta (nessuna è stata più veloce di lei).

Attualmente, l'atleta sta lanciando un'iniziativa a tutela dei ciclisti e posiziona cartelli stradali per invitare gli automobilisti a

rispettare la distanza di un metro e mezzo da chi va in bici.

Dopo la sosta domenica sera a Vignale, stamani la Gianotti è ripartita da Fubine alle 7.45. Poi via per altri 170 km tra Astigiano e Cuneese, con ritorno a Montechiaro d'Acqui in serata.