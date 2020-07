Cosenza: "Non vedo l'ora di ripartire"

ALESSANDRIA - Ha atteso qualche giorno, Francesco Cosenza. Anche per sbollire la rabbia e la delusione per "un 2-2 immeritato". Poi ha scritto un messaggio sul profilo instagram, con una premessa, "le sconfitte possono insegnare tanto, se da queste si vuole ripartire". Ha scelto una immagine di esultanza, "sono onorato di aver indossato una maglia così importante e di aver fatto parte di un gruppo di ragazzi che, pian piano, è diventato la mia nuova famiglia".

Sulla compattezza e sulla convinzione della squadra solo conferme dal centrale di difesa. "Si respirava un'area magica. Non nascondo - confessa - che per un attimo ho creduto nell'impresa. Questa può essere una base importante per ripartire. Con in testa proprio il risultato di Carpi".

Battagliero, alla sua maniera, Ciccio. "Non accetto la sconfitta, non la accetterò mai nellamia vita. Non vedo l'ora di ripartire. Forza Grigi".

A proposito di ripartenza: domani tavolo di lavoro tra il presidente Luca Di Masi, il ds Fabio Artico e l'allenatore Angelo Gregucci. Per gettare le basi per la prossima stagione.