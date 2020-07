Tre uomini denunciati in Monferrato per atti persecutori verso altrettante donne

CASALE - Nel corso dell’ultimo periodo, la Compagnia Carabinieri di Casale, avvalendosi delle Stazioni Carabinieri dipendenti e con l’impiego del personale femminile in servizio, ha proceduto ad un’attenta prevenzione, sensibilizzazione e repressione dei reati che riguardano gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia e le violenze in genere su donne e minori.

I Carabinieri della Stazione di Balzola a conclusione delle indagini avviate a seguito della querela presentata da una 61enne, hanno denunciato in stato di libertà per atti persecutori il convivente, poiché, per motivi dettati dalla gelosia, avrebbe tenuto comportamenti ingiuriosi e violenti nei confronti della querelante, impedendole di vedere i propri familiari e negandole l’utilizzo del telefono. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’attivazione del “codice rosso”.

In seguito agli accertamenti esperiti in merito alla querela presentata da una 27enne, sempre i militari di Balzola hanno denunciato in stato di libertà per atti persecutori un 26enne con precedenti di polizia, poiché avrebbe inviato diversi messaggi minatori alla denunciante, sua ex-convivente ed anche in questo caso l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’attivazione del “codice rosso”.

I Carabinieri della Stazione di Ottiglio, a conclusione degli accertamenti in seguito alla denuncia-querela presentata da una 44enne, libera professionista, hanno denunciato in stato di libertà per atti persecutori un 43enne, impiegato con pregiudizi di polizia, poiché avrebbe in più occasione molestato la denunciante con numerosi messaggi sul suo telefono. Anche in questo caso l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’applicazione del “codice rosso”.