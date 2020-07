Fuga di gas a Morano, danni limitati

MORANO PO - Oggi circa alle 14 i Vigili del Fuoco di Casale sono intervenuti a Morano Po per una fuga di gas causata dalla rottura accidentale di una tubazione di collegamento tra le cisterne del Gpl e un impianto domestico. L'area è stata messa in sicurezza e i danni alle cose (non ci sono stati feriti) sono stati limitati.