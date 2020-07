Cento anni di Gaviese. Con l'omaggio al 'Lotra'

GAVI - Cento anni fa nasceva la Gaviese: era il 20 luglio 1920, una data che appartiene alla storia di una comunità, che si è sempre identificata con la Polisportiva, espressione di un territorio.

Oggi sarà una giornata speciale, anche se i festeggiamenti per il centenario saranno a inizio settembre, data possibile il 13, "con la speranza di poter coinvolgere molte persone, se le regole ce lo permetteranno", sottolinea il presidente, Giacomo Lolaico. Che, però, insieme a tutti i soci, ha voluto un momento di ricordo questa sera, "dedicato a una persona unica, che ha dedicato la sua vita a questa società, Lorenzo Traverso".

Alle 20, sul terreno del 'Pedemonte', sarà celebrata una messa per il Lotra. "Stavamo lavorando, con lui, per questo anniversario. Ci ha lasciato poche settimane prima di celebrare i 100 anni - aggiunge Lolaico - ma è sempre con noi, perché ogni nostra azione è ispirata ai suoi insegnamenti. La messa sarà un modo per dirgli grazie e per promettergli che, sempre, ci comporteremo per garantire il meglio alla Gaviese".

Parteciperanno anche alcuni componenti dello staff e della squadra della prossima stagione e, anche, ex giocatori, tecnici e dirigenti. Per l'occasione è stato realizzato un pallone, con lo stemma della Polisportiva Gaviese e le firme di tutti, che sarà custodito in sede, insieme a un manifesto di Lorenzo Traverso.