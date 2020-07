Alla Cisl l'aiuto per l'iscrizione alle graduatorie provinciali supplenze

LAVORO – La Cisl Scuola Alessandria-Asti fornirà il supporto agli interessati nella compilazione della domanda per le graduatorie provinciali supplenze. Considerato l’elevato numero di persone interessate e il tempo limitato a disposizione, saranno previsti più momenti di consulenza collettiva, sia web che in presenza con distanziamento, in modo da assicurare al maggior numero di persone possibile un’assistenza uguale per tutti. I casi particolarmente complessi saranno gestiti individualmente.

Dal 27 al 31 luglio sono previste compilazioni di gruppo online tramite GoogleMeet (max 250 persone a turno) al mattino, suddivisi in due turni: 9-10.30 (infanzia e primaria) e 11.00-12.30 (medie e superiori). In presenza con distanziamento (max 25 persone a turno) al pomeriggio, suddivisi in due turni: 17-18.30 (infanzia e primaria) e 19-20.30 (medie e superiori) nel Salone Baravalle della Cisl Alessandria-Asti (via Parma 36, 1° piano). Sarà possibile prenotare per le compilazioni di gruppo in presenza con il distanziamento dal 22 al 24 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, telefonando al numero 0131204727.