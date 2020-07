“Lavoro e Previdenza”: webinar di Confindustria Alessandria

ALESSANDRIA - Per l’aggiornamento delle imprese in tema di lavoro e previdenza Confindustria Alessandria organizza un webinar che si terrà giovedì 23 luglio alle 14,30. Verranno illustrate le novità Inps sugli ammortizzatori sociali, gli aggiornamenti in materia del Decreto Rilancio e si discuterà di assemblee sindacali ed emergenza Covid. Inoltre saranno presentate le opportunità del nuovo Bando regionale sul welfare aziendale per le imprese.

Relatori Marinella Bonomo, Francesco Gastaldi, Fabrizio Grossi e Paolo Quirico dell’area Lavoro e Previdenza di Confindustria Alessandria.

La partecipazione alla videoconferenza per le imprese associate è libera, previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it (si riceverà un link per il collegamento).