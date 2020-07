Canottieri Casale si tiene la A1 e ipoteca la A2

SIENA - Ipoteca sulla conferma in A1. E di quelle solidissime: le ragazze della Canottieri Casale vincono gara1 dei playout, a Siena, 3-1, e domenica, in casa, potranno festeggiare la massima serie ribadita in questa stagione difficile, accorciata e accelerata. Primo punto con Mihaela Buzarnescu (1.2), 6/0 6/2 su Alice Balducci (2.2). Fa ancora meglio Stefania Rubini (1.9), 6/0 6/1 su Chiara Devito (2.3). La matematica la dà Lisa Pigato (2.3), 6/2 0/6 10/6 su Agnes Bukta (2.4). Alle toscane solo il doppio: Balducci - Devito la spuntano in tre set su Chiesa - Buzarnescu 6/3 1/6 10/7. Il 2 agosto, in casa, la Cano può chiudere i conti.

La B prende il volo

Le ragazze della Cano volano anche in B, e vedono la A2 ancora più vicina. A Catania, gara1 dei playoff, 3/1 per le ospiti, che già giovedì 30, dalle 10, potranno vivere, con il loro pubblico, la conquista della serie superiore. A guidare le casalesi in Sicilia il capitano Giugiu Massola. Primo punto con la numero uno Giulia Gabba (2.2), 6/4 6/3 su Mirana Tona (2.4). Enola Chiesa (2.4) fa il bis, 6/2 6/1 su Alice Viglianisi (2.5). Terzo punto grazie all'alessandrina Alessia Bellotti (2.6), 7/6 4/6 10/7 su Giulia Paternò (2.6). Doppio senza punti giocati, se lo aggiudicano Licitra - Tona, su Gabba e Chiesa.