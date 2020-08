Addio a Nereo Maghet, gigante del Derthona

TORTONA - Ancora un lutto per il Derthona Basket. Si è spento Nereo Maghet, gigante di una squadra molto amata dal pubblico tortonese. Maghet, 63 anni, goriziano, è rimasto vittima di un incidente stradale a Morsano in Tagliamento, nel tratto tra la rotonda di Mussons e il ponte di Madrisio, sulla 'Ferrata', una strada teatro di molti sinistri.

Il furgone alla cui guida era l'ex cestista si è scontrato con un altro mezzo.

Grande cordoglio in tutta Tortona: fra i primi messaggi quello dell'amministratore delegato Marco Picchi. Anche Matteo Armana, figlio di coach Mario, ha consegnato ai social un ricordo. "Ero un bambino, non dimenticherò mai le grigliate a fine stagione, a casa nostra, con tutta la squadra. Come indimenticabile è il coro che la 'Fossa dei Leoni' ti riservava. Ti voglio salutare così, "Eoooo magico Nereooo".

Anche il figlio Fabio, nel campionato 2015 - 2016, ha vestito la canotta del Derthona