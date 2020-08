Caritas: i servizi ai più fragili non vanno in vacanza

ALESSANDRIA - I servizi che la Caritas diocesana dedica ai più fragili restano aperti anche nel periodo di ferie. La mensa Tavola Amica continua a servire il pasto (ancora in modalità da asporto) per tutto il mese di agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 12. Restano aperti ai più fragili anche i dormitori maschile e femminile e i servizi docce e guardaroba (il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11). L'ambulatorio medico Nessuno Escluso garantisce l'apertura, per tutto il mese di agosto, il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

Dal 10 al 24 agosto sono sospesi esclusivamente il ritiro degli indumenti da parte dei donatori e l'attività delle operatrici del Centro di Ascolto.