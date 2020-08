Addio a Claudio Bingo, lottatore coraggioso

ALESSANDRIA - E' stato un lottatore coraggioso, sempre in prima fila in tutte le iniziative per eliminare barriere architettoniche e mentali e creare inclusione per tutte i disabili. Claudio Bingo non mancava mai, sempre con il sorriso. Affetto da distrofia muscolare, si è spento a soli 51 anni.

L'annuncio lo hanno dato Paolo Berta e tutta l'associazione Idea, di cui Claudio era consigliere appassionato e impegnato e un punto di riferimento. Fra i primi ospiti della casa famiglia 'Rosanna Benzi', convinto sostenitore del progetto e di azioni per il 'Dopo di noi', Claudio era un amico speciale, "sempre presente, sempre disponibile, sempre pronto a incitare e dare coraggio a tutti. Mancherà molto, ma ci lascia in eredità - sottolinea l'associazione Idea sulla sua pagina facebook - un insegnamento prezioso e un sorriso che ci darà sempre forza".

La commemorazione sarà celebrata lunedì, alle 14.30, al cimitero di Alessandria. "Chi avrà piacere di dare a Claudio l'ultimo saluto sarà il benvenuto".