Lavori di messa in sicurezza: evitato lo sgombero

ALESSANDRIA - I lavori di messa in sicurezza hanno consentito di non far eseguire lo sgombero del condominio in piazza De André per il quale ieri pomeriggio era stata emessa una ordinanza. Al Comando dei Vigili del Fuoco non risultano palazzi evacuati in città.

A causa di danni al tetto, sono invece stati trasferiti alcuni rifugiati che risiedevano in una palazzina di Spinetta Marengo