Supercoppa: derby per Bertram. Jb Novipiù e Fortitudo

ALESSANDRIA - L'assaggio di campionato sarà la SuperCoppa del Centenario. Quest'anno non solo per la A2, ma anche per la B.

Le tre formazioni della provincia respireranno subito l'atmosfera dei derby. In A2 Bertram Derthona e Jb Monferrato Novipiù sono nel girone 1, con Torino e Pallacanestro Biella. Le tre gare si giocheranno l'11, il 18 e il 25 ottobre: alla final eight, dal 6 all'8 novembre, si qualificheranno le vincenti dei sette raggruppamenti (le squadre sono, in tutto, 27) e la migliore seconda.

Ben 64 le formazioni di B in 16 'quadrangolari'. Fortitudo Alessandria è nell'A, con Olimpo Alba, Oleggio e Fulgor Omegna. Per la prima fase le date sono le stesse, 11, 18 e 25 ottobre. Le sedici promosse si sfideranno negli ottavi, il 1° novembre, con gare a eliminazione diretta. Dal 6 all'8 le sfide per conquistare il trofeo.

Sette giorni dopo, il 15 novembre, per tutti sarà campionato.