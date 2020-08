Al via lo screening preventivo del personale docente e non docente

PROVINCIA - Da lunedì 24 agosto sarà attivo fino ad una settimana prima l’inizio delle lezioni lo screening gratuito e su base volontaria che è rivolto al personale docente e non docente che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli istituti di istruzione e formazione professionale della provincia.

Lo screening consiste in un test sierologico rapido "pungidito" il cui risultato è disponibile dopo alcuni minuti. Il test sierologico rileva la presenza nel sangue di anticorpi IgM o IgG. Gli anticorpi IgM sono prodotti nella fase iniziale dell’infezione, mentre gli anticorpi IgG sono prodotti più tardivamente e permangono nel sangue per molto tempo.

Per effettuare il test il personale scolastico delle scuole pubbliche statali dovrà rivolgersi in via prioritaria al proprio medico di famiglia tramite una prenotazione telefonica. Attraverso un apposito applicativo i medici di famiglia potranno verificare l’effettiva appartenenza dell’assistito al personale scolastico, inserire il risultato del test ed eventualmente, in caso di positività, effettuare la richiesta del tampone all'Asl Al.

Il personale di tutte le scuole non statali e dei servizi educativi della prima infanzia e il personale scolastico privo di medico di famiglia nel luogo del domicilio lavorativo, oltre agli utenti i cui medici non aderiscono al progetto, eseguiranno il test presso l'Asl Al. Il test rapido sarà prenotabile presso una struttura dell'Asl Al attraverso il numero telefonico 0131 307822, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

L'Asl Al fornirà ai medici di famiglia, sulla base delle disposizioni operative regionali, i kit sierologici e i dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, camici monouso) necessari ad effettuare le procedure di screening.

Le persone che rientrano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta hanno la possibilità di effettuare il tampone obbligatorio mandando una email all’indirizzo sbartoletti@aslal.it. Si verrà poi contattati telefonicamente dal personale Asl Al per la definizione della data e ora di effettuazione del tampone (per ulteriori informazioni 0131 307822). Mediante accesso diretto, senza necessità di prenotazione, occorre recarsi dalle 9 alle 13 di tutti i giorni, a partire da sabato 22 agosto, recandosi, muniti di tessera sanitaria magnetica, al Distretto “Patria” di via Pacinotti 38 ad Alessandria. Non devono fare il tampone le persone che nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia lo hanno già effettuato con esito negativo. In attesa dell’esito del tampone i cittadini devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.