D'Amico adesso 'avvicina' Eusepi

ALESSANDRIA - "Sono fiducioso, più che nei giorni scorsi. Umberto Eusepi ora è molto più vicino al ritorno all'Alessandria". Parola di Alessandro D'Amico, ex portiere dei Grigi, da anni agente per la Pasqualin D'Amico Partnersr, l'agenzia di procuratori del fratello Andrea, che segue molti calciatori. Alessandro si sta occupando dell'attaccante e l'ottimismo è giustificato dalle mosse del Pisa, finalmente nella direzione giusta. "Eusepi ha ancora due anni di contratto con il club toscano, che non devono pesare sulla società alessandrina". Un concetto che pare essere stato compreso dai pisani. Per la durata del contratto si parla di due anni, con opzione sul terzo. "Credo che in tre o quattro giorni si definirà tutto".

Malomo in difesa

Quasi in contemporanea è attesa la firma con Alessandro Malomo. Che l'Alessandria aveva già seguito l'estate scorsa e provato a prendere anche nel mercato di gennaio, scontrandosi però con il 'no' della Triestina. Adesso il difensore romano, classe 91, grande fisicità abbinata a rapidità, è svincolato e il ds Fabio Artico è in vantaggio su altri club. Per lui la proposta è un biennale.

Al lavoro in gruppo

Anche il secondo giro di tamponi, per squadra e staff, ha dato esito negativo. Da oggi pomeriggio alla Michelin potranno iniziare gli allenamenti di gruppo, in attesa che vengano ufficializzate le amichevoli: dalla Sampdoria resta indicata la data del 5 settembre, l'Alessandria aspetta ufficialità, anche sull'orario.