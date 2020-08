Alla Saves si gioca. Campioni a caccia di scudetti

ALESSANDRIA - La corsa ai titoli italiani assoluti è iniziata: sui campi della Saves - Csc Orti si stanno giocando le prime partite dei campionati di tennis in carrozzina, che Alessandria ospita per la prima volta. Una sfida già vinta dalla società Volare, con i molti partner, in testa il Gruppo Amag, con Alegas, sempre molto vicino alla sport del territorio, soprattutto a eventi con forte significato sociale.

Sono 47 i giocatori e le giocatrici che si daranno battaglia fino a domenica: open e quad le due categorie, singolo e doppio l'impegno per i partecipanti. Direttore del torneo è il maestro Pietro Mazzei, giudice arbitro Roberto Santangeletta, motori dell'organizzazione Gianluca Cosentino e Giuseppe Bianchi, di Volare, che sono anche due dei quattro portacolori della società organizzatrice, insieme a Mauro Fasano e Christian Fatuzzo.

Iscritti i più forti, e le più forti, del ranking nazionale: si annunciano sfide spettacolari, tutti i giorni dalle 8.30 ale 19, fino alle finali di domenica mattina.