C'è l'accordo, arriva Parodi

ALESSANDRIA - Domani apre il calciomercato e l'Alessandria si prepara ad annunciare Luca Parodi.

Il giocatore ha già salutato Terni: oggi ultimo allenamento dopo l'accordo tra le due società, e nelle prossime ore è atteso in sede per la firma. All'esterno destro classe '95, tre anni nel settore giovanile del Toro e uno scudetto Primavera sfiorato, in C con Ancona, Feralpi e Ternana, in B al Cittadella, il club alessandrino ha proposto un triennale.

"Elemento molto duttile e affidabile": così lo presenta, sul Piccolo fra poco in edicola, un ex grigio, Fabio Gallo, che lo ha allenato l'anno scorso alla Ternana. Può giocare basso a destro, ma come quinto rende al meglio, per le sue caratteristiche tecniche e di spinta, liberato da compiti più difensivi. Può essere utilizzato anche a sinistra, alto e basso.