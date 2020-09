Domani, ore 15: inizia la caccia ai 1000 biglietti

ALESSANDRIA - Sintonizzate gli orologi e preparatevi alla corsa al biglietto per Alessandria - Sampdoria del 5 settembre.

Da domani, giovedì, alle 15 si apre la vendita dei 1000 tagliandi: 438 in Gradinata Nord, 326 in rettilineo, 107 in tribuna laterale e 129 nel settore ospiti.

I prezzi: 12 euro nelle due curve, 15 in rettilineo, 20 in tribuna. L'acquisto è possibile solo online e nei punti del circuito Vivaticket. Le biglietterie resteranno chiuse.

Si consiglia di avere un documento d'identità: all'ingresso sarà misurata la temperatura, gli spettatori dovranno poi restare seduti nel posto indicato sul biglietto, distanziati di un metro da quello più vicino, indossando la mascherina per tutta la durata della gara. "E' il primo evento in presenza con il sì della Federazione, chiediamo a tutti - l'appello della società - di rispettare le disposizioni". Anche chi appartiene allo stesso nucleo familiare dovrà stare alla distanza indicata, i bambini senza tagliando non potranno entrare.