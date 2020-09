"Conquistato dal Mocca quella notte dei playoff"

ALESSANDRIA - Confessa, Luca Parodi, che il corteggiamento dell'Alessandria è iniziato già a maggio. "Determinante è stato, anche, il ricordo di quella partita nei playoff: quella sera, al di là del risultato, ho misurato il valore di questa piazza. Al momento di scegliere non ho avuto dubbi".

Proprio al Moccagatta la società grigia ha scelto di presentare i primi volti nuovi. Due, in realtà, sono conosciuti, Umberto Eusepi e Lorenzo Crisanto. "La nostra nuova stagione è iniziata la sera di Carpi. A fine gara c'era rabbia, ma, soprattutto, la convinzione che la B dobbiamo prendercela in questo campionato. Le parole del presidente, che ringrazio per la fiducia e per quanto ha fatto per riportarmi in grigio, sono una bella responsabilità per tutti. Ce la prendiamo, è uno stimolo in più".

Molto motivati anche i due portieri Matteo Pisseri e Crisanto. "Questa è una stagione spartiacque per la mia carriera", confessa l'ex Pistoiese. E il collega di ruolo non ha dubbi, "restare qui e lavorare con un portiere come Matteo è un grande onore".