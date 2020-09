Addio a Franco Poggio, partigiano e assessore

CASTELLAZZO - "Questa notte è mancato, nel sonno, un grande uomo. E' stato seguito e accudito fino all'ultimo dalla donna che ha amato tutta la vita. Ciao papà, grazie mamma". Così Carlo Poggio annuncia la scomparsa del padre, Franco Poggio, partigiano e politico, per molti anni affermato dentista.

Castellazzese di nascita, aveva compiuto 93 anni poche settimane fa, il 14 agosto. Poggio conservava, fra i documenti a lui più cari, la tessera di riconoscimento (numero 7) di appartenente al 'Corpo volontari della libertà' della Brigata Matteotti, divisione Marengo, Brigata Val Bormida. Era sempre stato molto legato al suo paese, in cui aveva ricoperto anche incarichi nell'amministrazione, assessore ai lavori pubblici nella giunta guidata dal sindaco Mussa.

Dentista, per moltissimi anni ha esercitato la professione in uno studio sempre affollato di pazienti, disponibile a ogni ora per tutti.

I funerali saranno celebrati lunedì, alle 11, a Milano, nella basilica di San Nazaro, in corso di Porta Romana. Riposerà nel cimitero di Castellazzo.