Dimentica il freno a mano, auto della posta finisce nel fosso

MELAZZO - È successo stamani a Melazzo. Solito giro per la consegna di lettere, bollette e pacchi. Solo che questa volta gli abitanti del centro hanno assistito ad uno spettacolo inaspettato. Forse per malfunzionamento del freno a mano, il postino, sceso dall'auto di servizio per l'ennesima consegna, mentre si incamminava verso il civico del destinatario, l'ha vista lentamente scivolare lungo la discesa. Inutile il tentativo di fermarla afferrandola e trattenendola per il finestrino; la vettura inesorabilmente ha proseguito la sua corsa ed è finita in fosso ribaltandosi. «Per fortuna nessuno si è fatto male»; hanno commentato i presenti. Caso fortuito ha infatti voluto che nella strada vicino la chiesa non transitasse nessuna vettura né passasse alcun pedone.