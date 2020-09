Il Carrosio torna in campo

CARROSIO - Tre settimane dopo quel sabato in cui il Lemme è esondato portandosi via la recinzione e un pezzo di uno dei terreni di gioco e lasciando fango e detriti, il Carrosio è di nuovo in campo. Il suo campo, dove si allenano e giocano sei squadre giovanile. Un recupero lampo, grazie all’intervento del Comune e del sindaco Cassano, dei genitori e nonni, delle aziende del territorio, in particolare Tre Colli, e alla determinazione e passione del presidente Fabio Petrucci. Che dal presidente della Figc regionale, Cristian Mossino, in visita al centro, ha ricevuto non solo elogi, ma soprattutto la deroga a giocare fino al 30 giugno 2021, nelle condizioni attuali, in attesa di interventi su recinzione e impianto di illuminazione. I più felici? I cento bambini e ragazzi, di tutti i Comuni della zona, protagonisti del presente e del futuro.