Cercatrice di funghi caduta in un burrone

COSTA MERLASSINO - Un altro incidente nei boschi della provincia di Alessandria è accaduto oggi a Costa Merlassino, nel comune di Cantalupo Ligure, dove una cercatrice di funghi di 45 anni è caduta in un burrone delle ripe a monte di Pertuso e per soccorrerla sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso alpino, i carabinieri della Stazione di Rocchetta Ligure e l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto all’ospedale di Alessandria. Ha fratture a una gamba, ma è stata ricoverata in codice giallo.

In seguito all’allarme lanciato dalle persone che erano con la donna di Cogoleto, in provincia di Genova, sul posto sono immediatamente giunti uomini e mezzi del soccorso, ma è stato difficoltoso trasportarla sino al campo di Costa Merlassino, dove ha potuto atterrare l’elisoccorso. Il trasposto manuale della barella sulla quale era adagiata la cercatrice di funghi ferita ha richiesto parecchio tempo e la presenza del velivolo ha creato allarme in tutta la val Borbera.