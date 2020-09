Sottopasso di via Maggioli: lanciava lattine sulle auto, fermato dai carabinieri

ALESSANDRIA - Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alessandria, ieri pomeriggio, ha probabilmente evitato che l’ennesima “bravata” - definizione certamente riduttiva - da parte di un 18enne di origini nordafricane, residente in città, potesse avere conseguenze anche molto gravi.

Ancora una volta, determinante è stata la segnalazione di una donna che, al volante della propria auto, nel transitare nel sottopasso di questa via Maggioli, diretta verso il quartiere Cristo, si è vista prendere di mira dal lancio di alcune lattine di bibite che, dopo aver sfiorato il cofano dell'auto, sono letteralmente esplose a contatto con l’asfalto.

L’immediato invio sul posto di una pattuglia ha messo in fuga gli autori del gesto, probabilmente tre persone, una delle quali, intercettata a bordo di una bicicletta, è stata in breve raggiunta e bloccata: O.K., 18enne, nullafacente, già conosciuto dalle forze dell’ordine, aveva con sé uno zaino, all’interno del quale i militari hanno trovato numerose altre lattine (17) risultate dello stesso lotto di quelle (5) rinvenute “esplose” sull’asfalto, nella via sottostante, poste tutte sotto sequestro.

Al termine delle verifiche e degli accertamenti del caso, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Alessandria. Dovrà rispondere di “getto di cose pericolose”, reato spesso potenzialmente foriero - fortunatamente non è stato questo il caso - di ben più gravi delitti, che in passato accaduto proprio in Provincia di Alessandria, nel tortonese. Sono in corso le indagini per l’individuazione degli eventuali complici.