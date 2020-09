Alessandria - Sambenedettese alle 16.30

ALESSANDRIA - Cambia l'orario di Alessandria - Sambenedettese, primo turno di Coppa Italia. La partita si giocherà domani, alle 16.30, e non più alle 20, come era stato comunicato dalla Lega di A che gestisce la competizione. Confermate le 'porte chiuse', in attesa di provvedimenti diversi già per l'inizio del campionato.

Nel presentare il confronto, Paolo Montero, tecnico dei marchigiani, ha definito i Grigi "fortissimi, costruiti per vincere il campionato". Chi si qualificherà (in caso di parità supplementari e rigori) affronterà, il 30 settembre, il Cosenza. Nella Samb il debutto, come responsabile dell'area tecnica, di Stefano Colantuono.