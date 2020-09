Pugno al volto della compagna che gli controllava il telefono: denunciato

GARBAGNA - I Carabinieri di Viguzzolo hanno deferito in stato libertà per lesioni personali aggravate un 25enne rumeno di Garbagna che, al culmine di un’accesa discussione con la convivente, per riappropriarsi del proprio telefono cellulare trattenuto dalla donna, intenzionata a verificare i presunti contatti con altre donne, l'ha colpita con un pugno al volto procurandole lievi lesioni, successivamente refertate presso l’ospedale civile di Tortona.