Acqui Wine Days, un weekend di gusto e intrattenimento

ACQUI TERME - Il weekend termale si tinge di rosé tra i tanti appuntamenti ed eventi in programma per il primo Acqui Wine Days con il Brachetto e l'Acqui Docg a fare da filo conduttore. Si comincia venerdì 25 alle 11 con un workshop a Villa Ottolenghi riservato agli addetti ai lavori dal titolo “Le bollicine e i vini in rosa: scenario, mercato, tendenze e prospettive”. Alle 18 a Palazzo Robellini dibattito sui possibili abbinamenti (anche insoliti) tra i vini del territorio e i sapori della tradizione.

A partire dalle 18 di sabato 26 prenderà il via la già nota "Notte in rosé" che da anni anima il centro cittadino tra esperienze degustative e shopping. Quest'anno, ancora più originali e numerosi i momenti di intrattenimento orchestrati dalla direzione artistica dell'Agenzia Cru, che è riuscita a portare nella città termale ben 39 artisti.

I protagonisti del Performing Festival saranno ospitati in Piazza Italia dal Consorzio di Tutela del Brachetto d’Acqui nella Temporary Brachetto Lounge, nei numerosi locali e presso gli angoli enogastronomici di Corso Dante. Nei ristoranti, nei locali e in vari punti della cittò si potranno assaggiare i "Menù in Rosé", degustare gli sfiziosi cocktail al Brachetto e brindare con le migliori etichette di Acqui Docg Rosé e di Brachetto d’Acqui Docg, il tutto con l’eccezionale accompagnamento di spettacoli dei numerosi artisti coinvolti nella manifestazione.

«La sinestesia tra i sensi è la parola chiave dei concerti – dichiara il direttore artistico, Aragorn Molinar – e degli spettacoli proposti: ogni attenzione è stata dedicata, dall’allestimento alle degustazioni, dalle performance ai menù proposti, per affascinare i nostri ospiti e condurli in un viaggio di scoperta delle tradizioni culinarie e vitivinicole del territorio, il tutto interpretato in arte da ballerine, musicisti, acrobati e performer».

Domenica 27, giornata conclusiva dell'Acqui Wine Days, dalle 11 alle 22 le vie del centro ospiteranno il primo Acqui Street Art & Restaurant Gourmet: percorsi guidati, bike tasting e degustazioni, per una maratona gastronomica ed artistica unica nel suo genere alla quale faranno da sfondo le ricette tipiche del Monferrato accompagnate dai calici di Acqui Brut Rosè. La città, nel frattempo, si animerà di incursioni artistiche, flash mob, creazioni site specific con spettacoli di Circo Contemporaneo, Acrobatica Aerea, Danza Contemporanea, Musica d’Autore e Performance d’Arte. Sul sito www.acquiwinedays.it il programma dettagliato della manifestazione.

«Un programma ricchissimo – conclude l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin – che vedrà impegnata nell’organizzazione l’intera città, e nel quale ogni persona troverà la proposta adatta ai propri gusti. Nonostante i limiti imposti dalle normative di prevenzione anti-covid, siamo enormemente soddisfatti del lavoro fin qui svolto. La nuova edizione della Notte in Rosé sarà così in grado di espandere i propri orizzonti attraverso un evento importante come Acqui Wine Days, organizzato insieme al Consorzio Tutela dei Vini d’Acqui d’intesa con la Regione Piemonte. Voglio ringraziare tutti gli attori coinvolti per Acqui Wine Days, che permettono la realizzazione di un evento nel quale tutta la città fa rete per un obiettivo comune».