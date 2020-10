Incidente sulla A7, chiuso tratto. Tre feriti, uno è in codice rosso

TORTONA - Il tratto della corsia sud dell’autostrada A7 Milano-Genova è chiuso tra l’allacciamento con l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia e l’allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole, con uscita obbligatoria allo svincolo con la A21 a causa dell’incidente che si è verificato all’alba nel tratto tra Castelnuovo Scrivia e Tortona, con il coinvolgimento di due mezzi pesanti.

Nella collisione tra due tir sono rimaste ferite tre persone, trasportate all’ospedale di Alessandria. Una di queste è particolarmente grave ed è stata ricoverata in codice rosso. In seguito alla chiusura del tratto, si è formata una coda di veicoli che ha raggiunto i quattro chilometri di lunghezza. Sono in corso le operazioni per liberare la sede stradale dagli automezzi pesanti coinvolti nello scontro.