Norme anti-Covid (e non solo): sanzioni a due locali in centro

ALESSANDRIA - Nello scorso fine settimana, operatori della Divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura di Alessandria, anche con l’ausilio di personale dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale di Alessandria, hanno effettuato controlli straordinari volti alla verifica del rispetto della normativa anti covid-19.

In centro, in particolare, gli operatori hanno riscontrato il non corretto utilizzo delle mascherine da parte di numerose persone, che hanno dichiarato di non essere a conoscenza dell'obbligo di indossarle dalle 18 alle 6 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico.

Due, invece, le sanzioni che saranno comminate ai titolari degli esercizi commerciali: il primo episodio in un bar di corso Monferrato, dove si è verificata sia la mancata esposizione della cartellonistica e delle informazioni obbligatorie ai consumatori, sia la mancata revisione degli estintori; il secondo, al contrario, in un noto locale di piazzetta della Lega, dove è stata contestata la violazione delle disposizioni amministrative inerenti la regolarità dell’impianto musicale e del relativo impatto ambientale acustico.