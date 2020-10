Alessandria - Olbia: così al Moccagatta (2-0)

ALESSANDRIA - Prima al Moccagatta in campionato per l'Alessandria, contro l'Olbia, avversaria di tante sfide in C. Gregucci ritrova Parodi dal 1' e sceglie una difesa esperta, con Blondett, Cosenza e Scognamillo, concedendo un turno di riposo a Macchioni, in panchina con il nuovo arrivo Bellodi. Chiarello torna trequartista alle spalle di Corazza e Arrighini. Eusepi in tribuna insieme a Frediani.Olbia ritrova Lella e in avanti c'è Gagliano, il 2000 che segnò alla Juve. Con lui Cocco. A seguire la gara anche Mario Beretta, di cui Max Canzi, mister dei sardi, è stato il 'vice. Ora Beretta è responsabile del vivaio del Cagliari.

ALESSANDRIA - OLBIA 2-0

pt 15' Corazza; st 2' Biancu (autorete)



PLAY- BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

2' GOOOL Raddoppia l'Alessandria su autorete: retropassaggio di Biancu a Tornaghi, che si inciampa e la palla colpisce il palo ed entra in rete

1' fuori i numeri 7: nell'Alessandria esce Parodi ed entra Mora, nell'Olbia out Lella e dentro Biancu

Primo tempo

Al riposo con una rete di vantaggio, la prima di Corazza, ma nella fase centrale del primo tempo i Grigi soffrono la pressione dell'Olbia, che sale soprattutto a sinistra con Doratiotto e ha in Pennigton il giocatore più pericoloso. Nel finale l'Alessandria torna ad alzare il baricentro e la pericolosità, ma rischia a pochi secondi dall'intervallo. Dalle panchine lo stesso messaggio dei due tecnici alle squadre, "alziamoci di più".

45' Occasione per pareggiare: la deviazione di Gagliano passa di poco sull'incrocio

41' Ammonito Emerson per proteste

23' Ancora Pennington in tuffo, sul taglio di Emerson. Crisanto blocca

18' Palo: sugli sviluppi del quarto angolo Blondett, di testa, trova il legno

15' GOOOOL Grigi in vantaggio: percussione a sinistra di Celia, vince un contrasto e mette in mezzo per la deviazione di Corazza, al volonell'angolino alto dove Tornaghi non può arrivare

10' Brivido: angolo per l'Olbia, sponda di Altare sul secondo palo, Pennington in tuffo, di un nulla sul fondo, ma Crisanto c'è

8' La Rosa dal limite, alto

2' Occasione per i Grigi: conclusione di Casarini respinta, si inserisce Arrighini, Tornaghi salva in angolo con l'aiuto di Altare

Le formazioni

Alessandria (3-4-1-2): Crisanto; Blondett, Cosenza, Scognamillo; Parodi (1'st Mora), Casarini, Suljic, Celia; Chiarello; Corazza, Arrighini. A disp.: Baschiazzorre, Castellano, Di Quinzio, Gazzi, MacchioniPoppa, Bellodi, Rubin, Cosma. All.: Gregucci

Olbia (3-4-1-2): Tornaghi; Pisano, Emerson, Altare; Arboleda, Pennington, La Rosa, Doratiotto; Lella 1'st Biancu); Cocco, Gagliano. A disp.: Van Der Wandt, Dalla Bernardina; King Udoh, Cadili, Demarcus, Pitzalis, Marigosu, Cossu. All.: Canzi

Arbitro: Maggio di Lodi

Assistenti: Dentico e Belsanti di Bari, quarto uomo Sicurello di Seregno

Note: Cielo coperto, terreno in buone condizioni. Porte chiuse. Ammoniti: Emerson per proteste Angoli: 4-3 per l'Alessandria. Recupero: