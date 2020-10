Lecco - Alessandria: terzo atto in casa degli ex (2-0)

LECCO - Per i Grigi al 'Rigamonti - Ceppi' è la prima gara di campionato con il pubblico, 1000 spettatori ammessi (ma circa 800 effettivi),perché in Lombardia è ammesso. In formazione due novità dall'inizio rispetto alla gara con l'Olbia: Di Quinzio al posto di Chiarello e Mora per Parodi . In panchina gli ultimi tre innesti, Crosta, Macchioni e Bellodi. Nel Lecco l'ex D'Agostino schiera subito i due che hanno vestito la maglia grigia, Celjak e Iocolano. In panchina Malgrati, Merli Sala, Bolzoni e Capogna, dentro Cauz, Mastroianni, Marzorati, Galli e Nesta.

LECCO - ALESSANDRIA 2-0

pt 6' Galli, 34' Iocolano



PLAY - BY - PLAY TEMPO REALE

Primo tempo

Grigi dominati e surclassati dal Lecco, che gioca palla a terra, accelera e sfrutta gli errori difensivi e a centrocampo. Nel primo Galli anticipa Cosenza, nel secondo ancora una volta Scognamillo si fa scappare di nuovo Mangni e Iocolano segna facile (e non esulta). Per Bertinato non una parata degna di no. Brutta Alessandria davvero

45' Due minuti di recupero

44' Buon pallone in area di Mora, nessuno ci arriva

34' Raddoppia il Lecco: Mangni accelera e sfugge ancora una volta a Scognamillo, poi scarica centralmente per Iocolano che di poatto infila ancora Crisanto. Alessandria in balia dell'avversario

29' ammonito Mora per gioco falloso

26' Provvidenziale recupero di Cosenza in angolo sullo scatenato Mangni

21' Corazza dai 20 metri, alto

14' Ammonito Scognamillo per gioco falloso

6' Lecco in vantaggio: Capoferri tiene in campo un pallone sulle linea, indietro a Cauz, che mette in area, dove sbuca, centrale, Galli, che prende il tempo a Cosenza e infila Crisanto

Le formazioni

Lecco (3-4-2-1): Bertinato; Celjak, Marzorati, Cauz; Nesta, Galli, Marotta, Capoferri; Iocolano, Mangni; Mastroianni. A disp.: Pissardo, Lora, Giudici, D'Anna, Malgrati, Porru, Merli, capogna, Purro, Moleri, Raggio, Bolzoni. All.: D'Agostino

Alessandria (3-4-1-2): Crisanto; Blondett, Cosenza, Scognamillo; Mora, Casarini, Suljic, Celia; Di Quinzio; Corazza, Arrighini. A disp.: Crosta, Chiarello, Parodi, Castellano, Gazzi, Frediani, Macchioni, Poppa, Bellodi, Rubin. All.: Gregucci

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Camilli e Cravotta, quarto uomo Calzavara.

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 800 circa. Ammoniti: Scognamillo, Mora per gioco falloso. Angoli: 2-1 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st