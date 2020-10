Verso il derby. Con 'L'Orso in casa'

ALESSANDRIA - Lunedì sera sarà derby tra Alessandria e Novara. il numero 97 della storia dei confronti, in campionato e Coppa Italia, tra due delle quattro formazione del leggendario 'Quadrilatero'. Informazioni, statistiche, personaggi, anche maglie sul numero de 'L'Orso in casa', hourse organ della società grigia, in distribuzione da oggi con Il Piccolo.

Da non perdere proprio la pagina sulle storiche divise di Alessandria, Casale, Novara e Pro Vercelli, le 'piazze' dove si è scritta la storia del calcio italiano: Museo Grigio, in anteprima, presenta pezzi da collezione e da emozione, che lettori e tifosi potranno scoprire e apprezzare.

Nelle 16 pagine anche il ricordo del 3-0 dei Grigi in Coppa di C, il 23 agosto 2000: da quel momento un lungo digiuno di successi interni sugli azzurri, interrotto solo, quasi un anno fa, dall'1-0 firmato da Eusepi, che lunedì sera debutterà dopo la lunga squalifica.

Non può mancare il focus sul Novara da alta classifica, guidato in panchina da Simone Banchieri, e una originalissima 'mappa genetica' dei venti allenatori del girone A. Uno sguardo anche su cosa accade negli altri due raggruppamenti.

Alle 14 domande dell'ufficio stampa dell'Alessandria risponde il difensore Stefano Scognamillo. Per il settore giovanile intervista al coordinatore tecnico Corrado Buonagrazia. E, ancora, riflettori puntati sugli sponsor e sui partner e sulle novità in vendita a Orshop.

Tutto questo su 'L'Orso in casa'.