Bertram insegue 40 minuti, ma Torino scappa e vince

VOGHERA - La prima partita che conta è tutta all'inseguimento, senza riuscire a prendere mai Reale Mutua Torino, 62-75 alla sirena, esordio amaro in Supercoppa del Centenario per Bertram Derthona, che cede strada all'ex Cavina. L'equilibrio dura poco, solo nei primi minuti, poi gli ospiti scattano in avanti, c'è anche un antisportivo fischiato a Mascolo che aiuta l'allungo, 17-25 alla prima pausa e subito, in avvio di secondo quarto, il vantaggio in doppia cifra, grazie soprattutto all'altro ex della sfida, Alibegovic, che contribusce a scavare il solco, 24-41 al 16'. Derthona prova a rientrare, ma anche Toscano fa il suo per tenere i leoni a distanza, 32-47 all'intervallo lungo.

Al ritorno in campo Tavernelli, Fabi e Cannon (miglior realizzatore con 21 punti) firmano un minibreak, 9-5, 41-52 al 24'. I tortonesi trovano maggiore fluidità nel gioco per provare ad approfittare del ritmo più basso di Torino, e grazie a un gioco da 4 punti di Fabi tornano con un gap inferiore alla doppia cifra. La tripla di Clark per gli ospiti e il tapin di Cannon mandano le squadre all'ultima pausa sul 51-58. All'inizio di quarto tempo botta e risposta tra Sanders e Diop, poi il lungo della Reale, insieme a Cappelletti, spinge di nuovo i torinesi, 53-64 al 34'. Ci prova ancora Fabi ad avvicinare i suoi, con una tripla del -10, quando mancano due giri di lancette. Ma non c'è più tempo per rientrare e, anzi, ancora Cappelletti, con due triple, lancia Torino verso il successo pieno, mentre Tortona deve ancora crescere molto, ma coach Ramondino lo sa, la società e i giocatori anche.

Bertram Derthona-Reale Mutua Torino 62-75

(17-25, 32-47, 51-58)

Derthona: Mastroianni ne, Sackey ne, Cannon 21, Gazzotti, Tavernelli 2, Fabi 19, Graziani 2, Mascolo 3, Severini 6, Sanders 7, Morgillo 2. All. Ramondino

Torino: Clark 17, Alibegovic 14, Pagani, Penna 2, Cappelletti 7, Campani ne, Pinkins 13, Toscano 2, Diop 18, Bushati 2. All. Cavina