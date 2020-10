Alessandria, i giocatori positivi sono due

ALESSANDRIA - Aumentano i giocatori positivi nella rosa dell'Alessandria. Dopo il primo caso emerso dai controlli effettuati a 48 ore dalla gara, questa mattina, come da protocollo, secondo giro di tamponi con un altro calciatore positivo a covid 19. Per tutti e due è immediatamente iniziata la quarantena.

Terminati gli accertamenti, la squadra è in partenza per Gorgonzola, dove oggi, alle 20.30, affronterà la Giana Erminio, senza due elementi di cui, per ragioni di privacy, non sono stati comunicati i nomi. Anche i padroni di casa hanno tre elementi in isolamento fiduciario.