Lutto nella famiglia Paglieri, è morta Nadia Cassano

ALESSANDRIA - Lutto nella famiglia Paglieri. Ieri pomeriggio è morta Nadia Cassano, aveva 82 anni, moglie di Aldo. Oltre al marito lascia i figli Lodovico e Barbara, e i nipoti. I funerali avranno luogo martedì pomeriggio, 20 ottobre, alle 15.30, in Duomo ad Alessandria. La salma verrà poi tumulata nella tomba di famiglia.

Una donna dai tratti signorili, molto conosciuta in città, impegnata nel sociale. Ha prestato il suo servizio tra i volontari della Croce Rossa. In tanti ricorderanno le sue sfarzose feste natalizie a cui, per anni, ha partecipato l’Alessandria bene.

La storia della Paglieri, attualmente azienda leader a livello nazionale nella produzione di cosmetici, affonda le radici nel corso dell’Ottocento. Rappresenta il modello di imprese che hanno iniziato la loro attività nel commercio per poi evolvere verso la produzione, prima con caratteristiche artigianali e successivamente con aspetti industriali.