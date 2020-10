L'Orso in casa nel Moccagatta che riapre

ALESSANDRIA - Anche "L'Orso in casa", house organ dell'Alessandria Calcio, distribuito oggi con Il Piccolo, celebra il ritorno del pubblico al Moccagatta per la gara di domani (18.30) con il Grosseto, anche con le modalità e i luoghi per l'acquisto dei biglietti.

Riflettori puntati sull'avversario, che in questo avvio di stagione ha conquistato 9 punti, frutto di tre vittorie in trasferta. Grazie a Museo Grigio un aneddoto particolare sui confronti tra le due formazioni: si scopre che la prima sfida, nel 1983, non si giocò nello stadio alessandrino, a causa di un intervento urgente di manutenzione, ma al 'Coppi' di Tortona'

Il punto sul girone A accende i riflettori sul Renate, nuova capolista alla vigilia del doppio turno ravvicinato.

Due i personaggi da scoprire: Giorgio Bertolone, che si occupa del recupero infortuni, protagonista di una lunga intervista, e Lorenzo Crisanto, che dalla seconda giornata è sempre stato titolare, a cui è dedicata la scheda.

Per il settore giovanile approfondimento dedicato al campionato di Primavera 3, novità di questa stagione, che inizierà il 24 ottobre, con i Grigi a Lecco, e tutti gli staff delle formazioni che partecipano ai campionati nazionali.

Lo sponsor da conoscere è Assibar, si parla anche della presentazione del libro "Le mani del mago".

Scarica qui il nuovo numero de 'L'Orso in casa'.