Si finge poliziotto, ferma auto per controlli: denunciato 49enne

VIGUZZOLO - Si è finto ufficiale di polizia giudizia e agente della Polstrada. Ha fermato veicoli, controllato persone ed effettuato controlli a domicilio. I Carabinieri di Viguzzolo hanno denunciato un 49enne per sostituzione di persona, usurpazione di funzioni pubbliche e sequestro di persona.

L’uomo, dieci giorni fa, si era spacciato in ripetute occasioni per un appartenente alla Prefettura in servizio di polizia giudiziaria e per agente della polizia stradale di Alessandria, simulando controlli di polizia in Tortona e Sarezzano, utilizzando anche la propria autovettura.

Nella circostanza, si era fatto consegnare i documenti di identificazione da più utenti della strada, paventando il sequestro dei veicoli per violazioni non meglio precisate.

In due occasioni, contestando la presunta falsità dei documenti a lui consegnati dagli ignari utenti della strada, li induceva a recarsi presso il domicilio per ulteriori controlli, “scortandoli” con il proprio veicolo, a bordo del quale una delle vittime veniva anche costretta a salire, per poi essere riaccompagnata al termine delle fantasiose verifiche sul luogo del “controllo”.